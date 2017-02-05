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Решение об участии российских легкоатлетов в зимнем ЧЕ будет принято накануне старта

Спорт
5 февраля, 17:16 дата обновления: 5 февраля, 17:42 UTC+3
Турнир пройдет с 3 по 5 марта в Белграде
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Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Решение о выступлении российских спортсменов на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 3 по 5 марта в Белграде, будет принято перед стартом турнира.

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Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Я уже неоднократно говорил, что под нейтральным флагом наши спортсмены могут выступать на любых однодневных стартах, там не поднимается флаг страны. Касаемо официальных стартов, то там будет особое решение, непосредственно перед стартом. И там будет решено, будут ли спортсмены выступать под нейтральным флагом или под флагом своей страны. Но, повторюсь, это решение будет принято только перед стартом", - заявил Борзаковский.

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Четверо российских легкоатлетов подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

С ноября 2015 года членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил, из-за чего российские спортсмены не допускаются к международным стартам.

Российские легкоатлеты могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок. При этом до восстановления членства ВФЛА они не смогут представлять Россию. На данный момент заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом подали более 30 легкоатлетов, в числе которых чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина.

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