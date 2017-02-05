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"Йокерит" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ, одержав третью победу подряд

Спорт
5 февраля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Финляндии
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Хоккеисты "Йокерита"

Хоккеисты "Йокерита"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Роопе Талая (4-я минута), Вилле Лаюнен (39) и Сакари Салминен (52). У проигравших отличился Томми Кивисте (25).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" занимает седьмое место, набрав в 58 матчах 91 очко. "Автомобилист" на Востоке с 74 баллом идет на 11-й позиции.

"Йокерит" в следующем матче 14 февраля примет нижнекамский "Нефтехимик", "Автомобилист" в тот же день также дома сыграет с новокузнецким "Металлургом".

В других матчах игрового дня минское "Динамо" на выезде по буллитам победило ханты-мансийскую "Югру" - 3:2, обеспечив себе место в плей-офф. Астанинский "Барыс" дома обыграл рижское "Динамо" со счетом 1:0.

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