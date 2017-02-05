Россияне завоевали золото Универсиады в прыжках на лыжах с трамплина в команде

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Баженов, Роман Трофимов и Михаил Максимочкин завоевали золотые медали в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, которые проходили в рамках зимней Универсиады в Алма-Ате. Спортсмены показали результат 789,9 балла.
Второе место заняли представители Словении (783,8), третьими стали поляки (761,8).
Соревнования завершатся 8 февраля.
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Золото
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко