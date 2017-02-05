Футболист Игорь Денисов подписал новый контракт с "Локомотивом"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник Игорь Денисов подписал новый контракт с футбольным клубом "Локомотив". Об этом в эфире трансляции товарищеского матча железнодорожников с японским "Сенаном Бельмаре" на видеохостинге Youtube сообщил руководитель департамента по связям с общественностью клуба Андрей Бодров.

Ранее Денисов выступал за московское "Динамо", из которого летом прошлого года перешел в аренду в "Локомотив". Контракт 32-летнего полузащитника с бело-голубыми истекал летом этого года.

"Игорь Денисов подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом". Теперь он - полноценный, с точки зрения контрактных обязательств, член клуба", - сказал Бодров.

Денисов сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.