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Футболист Игорь Денисов подписал новый контракт с "Локомотивом"

Спорт
5 февраля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Ранее Денисов выступал за московское "Динамо", из которого летом прошлого года перешел в аренду в "Локомотив"
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Игорь Денисов

Игорь Денисов

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник Игорь Денисов подписал новый контракт с футбольным клубом "Локомотив". Об этом в эфире трансляции товарищеского матча железнодорожников с японским "Сенаном Бельмаре" на видеохостинге Youtube сообщил руководитель департамента по связям с общественностью клуба Андрей Бодров.

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Ранее Денисов выступал за московское "Динамо", из которого летом прошлого года перешел в аренду в "Локомотив". Контракт 32-летнего полузащитника с бело-голубыми истекал летом этого года.

"Игорь Денисов подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом". Теперь он - полноценный, с точки зрения контрактных обязательств, член клуба", - сказал Бодров.

Денисов сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.

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