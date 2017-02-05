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Клишина надеется, что не станет единственной российской легкоатлеткой на ЧЕ

Спорт
5 февраля, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Спортсменка также добавила, что будет продолжать тренироваться за границей
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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина надеется, что не станет единственной россиянкой на зимнем чемпионате Европы в Белграде и что другие спортсмены смогут получить допуск на соревнования. Об этом журналистам заявила спортсменка.

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"Если на чемпионат Европы допустят не только меня, я буду себя чувствовать намного лучше, очень на это надеюсь. В Рио я была одна, это очень тяжело. Очень тяжело многим (российским спортсменам) найти мотивацию, ведь они готовятся только к российским стартам. Насколько я знаю, еще ни один не получил ответа по заявкам, поэтому надеюсь, эта ситуация разрешится", - сказала Клишина.

Спортсменка, которая стала единственной россиянкой, допущенной до олимпийского турнира в Рио-да-Жанейро, заявила, что будет продолжать тренироваться за границей. "Как отношусь к заявлениям о предательства? Я ориентируюсь только на мнение родных и близких. Я продолжу тренироваться за границей", - добавила она.

"К сожалению, нас поставили в такие жесткие рамки, что мы не можем выступать под российским флагом в этом зимнем сезоне. Думаю, всем российским легкоатлетам это неприятно, не мне одной. Я уверена, что любой российский легкоатлет, который выйдет на чемпионат Европы, все равно будет выступать за Россию. Каждый будет знать, что мы русские, неважно под каким флагом мы выступим, мы все равно боремся за нашу страну", - отметила спортсменка.

По словам Клишиной, она выступит на Кубке Риги 10 февраля, а 18 февраля - на коммерческом старте в Белграде.

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Отстранение российских легкоатлетов

Фильмы немецкого канала ARD о допинговых махинациях в российском спорте начали выходить с декабря 2014 года. В частности, первый из них был посвящен допингу в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в нем выступили Юлия и Виталий Степановы. Авторы фильма утверждали, что российские спортсмены систематически применяют запрещенные вещества по указанию своих тренеров.

По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована. Российские легкоатлеты не были допущены к участию в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Исключением стала Клишина, которой позволили выступить на Играх, так как она тренировалась в США.

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