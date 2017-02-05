Гол Жезуса на последних минутах принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Манчестер Сити" победил "Суонси" со счетом 2:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев мячи забил Габриэл Жезус (11-я и 90-я минуты), у гостей отличился Гилфи Тор Сигурдссон (81).

Благодаря победе "Манчестер Сити" поднялся на третье место в турнирной таблице, "Суонси" занимает 17-е место.