Прыгунья с шестом Лутковская надеется показать максимальный результат в этом сезоне

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Победительница юниорского чемпионата мира 2014 года в прыжках с шестом Алена Лутковская надеется, что сможет показать максимальный результат в этом сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Спортсменка выступила на турнире "Русская зима", который проходит 4-5 февраля в Москве. Старт стал первым для Лутковской за последние полтора года. Она заняла четвертое место с результатом 4,35 м.

"Я переходила от одного тренера к другому, потом у меня была травма, а сейчас восстановилась и начинаю потихоньку втягиваться в соревновательный процесс, - сказала Лутковская. - Если честно, я довольна своим результатом на "Русской зиме", это мой первый старт за полтора года, плюс мы поменяли абсолютно всю технику. Я не до конца еще собрала прыжок, и надеюсь, что буду выступать все лучше и лучше от старта к старту. В этом сезоне мне хотелось бы собрать новый прыжок, который мы с тренерами полтора года ставили, и показать свой максимальный результат".

По словам легкоатлетки, она не будет подавать заявку в Международную федерацию легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на участие в международных стартах в качестве нейтральной спортсменки. "В этом сезоне планирую выступить на молодежном чемпионате России, мемориале в Санкт-Петербурге и чемпионате России, - отметила Лутковская. - Заявку в IAAF на участие в международных стартах я не подавала и не буду. О причинах этого решения мне не хотелось бы говорить".