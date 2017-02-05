Легкоатлетки Кучина, Клишина и Сидорова победили на турнире "Русская зима"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Мария Кучина, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова стали победительницами турнира "Русская зима", который проходит в Москве.

Кучина одержала победу в секторе для прыжков в высоту, показав результат 1,91 м. Второе место заняла Кристина Королева (1,88), третьей стала Наталья Аксенова (1,88).

В секторе для прыжков в длину победу одержала Дарья Клишина, в своей лучшей попытке показавшая результат 6,64 м. Второе место заняла Марина Бучельникова (6,59), третьей стала Екатерина Соловьева (6,35).

Сидорова стала лучшей в прыжках с шестом с результатом 4,70 м. Второй стала Ольга Муллина (4,60), третье место досталось Ангелине Красновой (4,35).

Также в воскресенье состоялись соревнования в беге на 1500 м у женщин, где первенствовала Александра Гуляева, преодолевшая дистанцию за 4 минуты 7,47 секунды, второй стала Алена Коробкина (4.08,15), третье место у Анны Щагиной (4.08,50). На дистанции 3000 м среди мужчин победу одержал Владимир Никитин с результатом 7 минут 44,65 секунды, вторым финишировал Максим Якушев (7.56,18), третьим стал Николай Чавкин (7.57,50). В секторе для толкания ядра у мужчин Максим Афонин показал лучший результат - 20,82 м. Серебро завоевал Александр Лесной (20,55), третий результат у Константина Лядусова (19,80).

Турнир "Русская зима" проходит в столичном легкоатлетическом манеже ЦСКА 4-5 февраля.