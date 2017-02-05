Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) исключил россиянина Александра Поветкина из рейтинга организации. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

В четверг было объявлено, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат на остарин.

"На данный момент он исключен из рейтинга, - заявил Сулейман. - Решение по его делу будет в течение недели".