Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) исключил россиянина Александра Поветкина из рейтинга организации. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
В четверг было объявлено, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат на остарин.
"На данный момент он исключен из рейтинга, - заявил Сулейман. - Решение по его делу будет в течение недели".