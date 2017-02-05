Баскетболисты ЦСКА одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный ЦСКА одержал победу над саратовским "Автодором" со счетом 95:80 в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
Самым результативным в составе хозяев стал Нандо де Коло (24 очка), у гостей - Джош Адамс (17).
В следующем матче ЦСКА 16 февраля сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", "Автодор" дома встретится с "Химками".
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 14 победами и 1 поражением.