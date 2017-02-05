Россиянин Кравчук проиграл сербу Лайовичу в матче Мировой группы Кубка Дэвиса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Константин Кравчук уступил сербу Душану Лайовичу в четвертой игре матча первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса, который проходит в сербском Нише.

Россиянин, который является 87-й "ракеткой" мира, уступил сербу (92-я "ракетка") со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты.

Счет противостояния стал 4-0 в пользу сербов.

Ранее в субботу сборная России потеряла шансы на выход в следующую стадию турнира, после того как Кравчук и Андрей Кузнецов в парной встрече уступили Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу, после чего счет во встрече стал 3-0 в пользу сербов.

В заключительном матче противостояния сыграют Даниил Медведев и Троицки.

По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. После этого поражения россияне теперь сыграют в плей-офф за право сохранить место в Мировой лиге.