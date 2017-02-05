Гандболистки клуба "Ростов-Дон" обыграли "Эрд" в матче Кубка EHF

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" победили венгерский "Эрд" со счетом 30:19 в гостевом матче пятого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
В турнирной таблице группы C "Ростов-Дон" занимает первое место, одержав в пяти матчах четыре победы. "Эрд" идет на втором месте, отставая от лидера на четыре очка.
В заключительном матче "Ростов-Дон" 11 февраля примет норвежский "Бьясен Тронхейм". По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф турнира.