Футболисты "Локомотива" уступили японскому "Сенан Бельмаре" в контрольном матче

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футболисты российского "Локомотива" проиграли японскому "Сенан Бельмаре" со счетом 0:2 в контрольном матче на сборе в Испании.
В стартовом составе железнодорожников вышел новичок команды Джефферсон Фарфан, во втором тайме появился другой новобранец клуба Тимофей Маргасов.
В следующем матче "Локомотив" сыграет с датским "Сеннерйюском" 6 февраля.
В чемпионате России после зимней паузы "Локомотив" сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов" 5 марта.