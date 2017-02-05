Футболисты "Локомотива" уступили японскому "Сенан Бельмаре" в контрольном матче

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футболисты российского "Локомотива" проиграли японскому "Сенан Бельмаре" со счетом 0:2 в контрольном матче на сборе в Испании.

В стартовом составе железнодорожников вышел новичок команды Джефферсон Фарфан, во втором тайме появился другой новобранец клуба Тимофей Маргасов.

В следующем матче "Локомотив" сыграет с датским "Сеннерйюском" 6 февраля.

В чемпионате России после зимней паузы "Локомотив" сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов" 5 марта.