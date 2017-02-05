Эксперт: ЧМ по хоккею с мячом показал, что у сборной России хорошее будущее

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Швеции показал, что у сборной России хорошее будущее. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал спортивный директор "Байкала- Энергии", бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Янко, который шесть раз приводил отечественную команду к званию чемпиона мира.

В финале сборная России проиграла шведам со счетом 3:4, пропустив решающий мяч на последней минуте.

"В целом, я остался доволен выступлением сборной на турнире. Все молодые ребята проявили себя хорошо и показали, что будущее у нашей сборной очень хорошее. Акцент на молодежь был сделан очень правильно, и ничего страшного в этом поражении нет. На следующем чемпионате мира у нас будет хорошая команда", - отметил Янко.

После первого тайма финального матча россияне вели со счетом 3:1. "В первом тайме играли хорошо, все шло нормально. После перерыва все отошли назад, что, на мой взгляд, было очень серьезной ошибкой, она очень бросалась в глаза. Шведы имели огромное количество моментов, и хорошо, что хоть много не забили", - сказал Янко.

"Сборной России не удалось грамотно перестроиться, считаю, нужно было прессинговать в чужой зоне. При этом нельзя сказать, что шведы выглядели очень хорошо и играли блестяще", - добавил Янко.

Шведская сборная прервала победную серию россиян, которые выиграли четыре чемпионата мира подряд (2013-2016). Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в Хабаровске.