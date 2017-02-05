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Овечкин награжден золотой клюшкой перед матчем НХЛ с "Лос-Анджелесом"

Спорт
5 февраля, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В церемонии чествования 31-летнего форварда приняли участие его семья, президент клуба Тед Леонсис и ветераны команды
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин получил золотую клюшку за тысячное очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед домашним матчем регулярного чемпионата с "Лос-Анджелесом".

В церемонии чествования 31-летнего форварда приняли участие его семья, владелец "Вашингтона" Тед Леонсис, президент клуба Дик Патрик, вручивший клюшку, и старший вице-президент НХЛ Джим Грегори, который вручил хоккеисту кристалл "Тиффани".

Овечкин 12 января стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах.

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. Всего на счету Овечкина в регулярных чемпионатах 891 матч и 1013 очков (550 шайб + 463 передачи). В плей-офф он набрал 82 очка (41+41) в 84 играх.

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