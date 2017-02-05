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Тренер БК ЦСКА: Хряпа и Теодосич в матче с "Автодром" получили возможность проявить себя

Спорт
5 февраля, 20:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
ЦСКА на своей площадке победил "Автодор" со счетом 95:80
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Димитрис Итудис

Димитрис Итудис

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА Виктор Хряпа и Милош Теодосич, вернувшиеся в состав после травм, в матче Единой лиги ВТБ против "Автодора" получили возможность проявить себя. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

ЦСКА на своей площадке победил "Автодор" со счетом 95:80.

"Поздравляю команду с очередной победой. Сегодня я старался вводить в игру вернувшихся после травмы Милоша Теодосича и Виктора Хряпу, - сказал Итудис. - "Автодор", как и ожидалось, сыграл агрессивно, сражался с нами. В то же время мы не реализовали много бросков с периметра, хотя хорошо их создавали".

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