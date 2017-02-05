Глава федерации: Мяус продолжит работу со сборной России по хоккею с мячом

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сергей Мяус продолжит работу на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Российская команда заняла второе место на чемпионате мира 2017 года, в финале, который состоялся в воскресенье в шведском Сандвикене, со счетом 3:4 уступив шведам.

"Ему исполком выразил доверие, поручил переформатировать команду. Конечно, он останется. Многие говорили, что наша сборная будет недееспособной. Но она оказалась вполне боевой - чудо нам помешало сегодня выиграть", - сказал Скрынник.

Мяус возглавил сборную России в феврале 2015 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом мира - в 2015 и 2016 годах.

Мировое первенство 2018 года пройдет в Хабаровске.