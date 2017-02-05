"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" победил "Лестер" со счетом 3:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мячи забили Генрих Мхитарян (42-я минута), Златан Ибрагимович (44) и Хуан Мата (49).
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 игр, одержав первую победу в четырех последних матчах национального первенства. В чемпионате Англии манкунианцы не проигрывают уже 15 встреч кряду.
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 45 очков. "Лестер" (21) сохранил 16-ю строчку.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 11 февраля дома сыграет с "Уотфордом", "Лестер" 12 февраля проведет гостевую встречу со "Суонси".