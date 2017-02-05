Российские рапиристки стали третьими в командном турнире на этапе Кубка мира в Польше

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские рапиристки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина заняли третье место на этапе Кубка мира в польском Гданьске.
В матче за третье место россиянки победили команду США со счетом 45:35.
В финале соревнований сборная Италии оказалась сильнее команды Франции - 45:44.
Ранее в субботу рапиристка Светлана Трипапина одержала победу в личных соревнованиях.