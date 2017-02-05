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Скрынник: сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМ

Спорт
5 февраля, 21:05 UTC+3 САНДВИКЕН корр. ТАСС, Илья Андреев
Глава международной федерации выразил неудовлетворение качеством судейства в ключевых моментах матча
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© EPA/JANERIK HENRIKSSON

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом больше заслуживала победу в финальном матче чемпионата мира, чем команда Швеции. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

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Российская сборная уступила шведам со счетом 3:4. Матч состоялся в воскресенье в шведском Сандвикене.

"Мне кажется, что мы больше заслуживали победу. Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме (сборная России выигрывала после первого тайма со счетом 3:1)", - сказал Скрынник.

Глава международной федерации выразил неудовлетворение качеством судейства в ключевых моментах матча. "В целом судьи работали нормально, но пенальти нам явный не дали, а удаление Ишкельдина в концовке было незаслуженным. Но что судей винить, самим нужно выигрывать", - отметил он.

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© EPA/JANERIK HENRIKSSON

Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом

"Где-то сил не хватило, чтобы удержать счет. Мы немножко подсели, могли бы доигрывать моменты", - добавил президент Международной федерации хоккея с мячом.

По мнению Скрынника, в целом календарь турнира был составлен так, чтобы шведам играть было комфортнее, чем их оппонентам. "Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Думаю, игра принесла удовольствие, и те, кто думал, что будет безоговорочная победа шведов, ошиблись. Все было составлено так, чтобы у шведов было больше возможностей", - заявил он.

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