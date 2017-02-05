Скрынник: сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМ

Мяус не жалеет, что не стал вызывать Ломанова в сборную России на ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 21:38
Организатор: победителя шахматного турнира Moscow Open Гордиевского ждет большое будущееСпорт 5 февраля, 21:37
"Витязь" продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей, обыграв "Медвешчак"Спорт 5 февраля, 21:35
Тренер: сборная России по хоккею с мячом будет возвращать золото ЧМ без инсинуацийСпорт 5 февраля, 21:17
Скрынник: сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМСпорт 5 февраля, 21:05
Российские рапиристки стали третьими в командном турнире на этапе Кубка мира в ПольшеСпорт 5 февраля, 21:03
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" в матче чемпионата АнглииСпорт 5 февраля, 21:00
Глава федерации: Мяус продолжит работу со сборной России по хоккею с мячомСпорт 5 февраля, 21:00
Тренер БК ЦСКА: Хряпа и Теодосич в матче с "Автодром" получили возможность проявить себяСпорт 5 февраля, 20:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом больше заслуживала победу в финальном матче чемпионата мира, чем команда Швеции. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.
Российская сборная уступила шведам со счетом 3:4. Матч состоялся в воскресенье в шведском Сандвикене.
"Мне кажется, что мы больше заслуживали победу. Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме (сборная России выигрывала после первого тайма со счетом 3:1)", - сказал Скрынник.
Глава международной федерации выразил неудовлетворение качеством судейства в ключевых моментах матча. "В целом судьи работали нормально, но пенальти нам явный не дали, а удаление Ишкельдина в концовке было незаслуженным. Но что судей винить, самим нужно выигрывать", - отметил он.
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
"Где-то сил не хватило, чтобы удержать счет. Мы немножко подсели, могли бы доигрывать моменты", - добавил президент Международной федерации хоккея с мячом.
По мнению Скрынника, в целом календарь турнира был составлен так, чтобы шведам играть было комфортнее, чем их оппонентам. "Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Думаю, игра принесла удовольствие, и те, кто думал, что будет безоговорочная победа шведов, ошиблись. Все было составлено так, чтобы у шведов было больше возможностей", - заявил он.