Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: сборная России по хоккею с мячом будет возвращать золото ЧМ без инсинуаций

Спорт
5 февраля, 21:17 UTC+3 САНДВИКЕН корр. ТАСС, Илья Андреев
Сергей Мяус заявил, что ему некого упрекнуть в поражении в финале чемпионата мира от шведов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JANERIK HENRIKSSON

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом в 2018 году будет возвращать золото чемпионата мира, не прибегая к различного рода инсинуациям. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Мяус.

Смотрите также
Скрынник: сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМ

Российская сборная в воскресенье в финале мирового первенства со счетом 3:4 уступила команде Швеции. Матч состоялся в шведском Сандвикене. По ходу турнира представители сборной России выражали недовольство судейством, а также календарем турнира. Шведы прервали победную серию сборной России, которая выиграла четыре предыдущих чемпионата мира.

"У наших парней существуют нормальные спортивные амбиции. Будет следующий чемпионат - и мы постараемся вернуть кубок, только нужно это делать по-спортивному и без всяких инсинуаций. Все вы видели эту игру, эти контакты, эти моменты", - сказал Мяус. "Я благодарен ребятам за то, что они бились и уступили лишь в один мяч в этой шведской цитадели, мне некого упрекнуть; за такое поражение лично мне не стыдно", - добавил тренер.

Галерея
6 фото
© EPA/JANERIK HENRIKSSON

Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом

"Мы весь турнир искали сочетания. В первом тайме мы плотно играли в обороне, жестко, быстро контратаковали, в результате чего овладели преимуществом; во втором тайме сказалась усталость. Мы на поле долго держали лидеров - это (Юрий) Шардаков, это (Сергей) Шабуров, это (Янис) Бефус. И когда они в конце концов все-таки чуть подсели физически, шведы сначала сравняли, а потом забили победный гол", - заявил специалист.

"Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера - еще и юноши. Есть из кого выбирать", - отметил Мяус.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Источник: Запад и Киев заблокировали заявление СБ ООН по обстрелам посольства РФ в Сирии
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
5
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
6
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
7
Депутат Рады ударил полицейского при блокировке ж/д переезда в Донбассе
Темы дня
Реклама