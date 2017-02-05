Организатор: победителя шахматного турнира Moscow Open Гордиевского ждет большое будущее

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шахматист Дмитрий Гордиевский, ставший победителем фестиваля Moscow Open в мужском разряде, способен на большие свершения в спорте в будущем. Об этом ТАСС заявил один из организаторов турнира, первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким.

Церемония награждения победителей и закрытие фестиваля состоялись в воскресенье в здании Российского государственного социального университета. В мужском турнире второе место занял соотечественник Гордиевского Владислав Артемьев, третьим стал Борис Грачев. У женщин победу одержала россиянка Оксана Грицаева, серебряным призером турнира стала ее соотечественница Алина Кашлинская, третье место заняла еще одна россиянка Дина Беленькая.

"Второй год подряд в мужском турнире на финише в числе первых находится Гордиевский. В прошлом розыгрыше он уступил лишь по дополнительным коэффициентам, а в этот раз его победа была очень убедительной. Он интеллигентный, умный парень, вырос на наших глазах, продолжает прогрессировать, и его, уверен, ждет большое будущее", - отметил Ким.

"Нам очень важно, что мы делаем турнир на все более высоком уровне год от года, спасибо за это нашим партнерам и спонсорам. Это главный московский шахматный турнир, крупнейший фестиваль в Европе и нам очень помогает Департамент спорта и туризма, Дирекция спортивных и зрелищных программ, инвестиционный фонд Legacy Square capital, а также ректор РГСУ Наталья Починок. В соревновании приняли участие спортсмены из 31 страны, они узнали Москву, теперь они стали естественными послами России в своих странах просто потому, что здесь они получили массу положительных эмоций", - резюмировал собеседник ТАСС.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open, участниками которого стали более 1800 человек из 31 страны, прошел в столице в 13-й раз. Он состоит из восьми турниров - помимо этапов Кубка страны, во время фестиваля проходили турниры среди любителей и ветеранов, первенство национальной студенческой шахматной лиги, турниры по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих, блиц-турниры, а также чемпионов школ. Общий призовой фонд составлял 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получил 500 тысяч, женского - 200 тысяч. Почетным гостями фестиваля стали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, чемпион мира по блицу Сергей Карякин и президент РФСО "Локомотив" Илья Вдовин.