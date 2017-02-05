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"Витязь" продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей, обыграв "Медвешчак"

Спорт
5 февраля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В заявку "Медвешчака" на эту встречу вошли всего 13 хоккеистов, из которых трое были защитниками
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Хоккеисты "Витязя"

Хоккеисты "Витязя"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подольский "Витязь" одержал победу над загребским "Медвешчаком" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей по дублю сделали Никита Выглазов (17-я и 50-я минуты) и Алексей Макеев (40, 47), также шайба на счету Миро Аалтонена (6). У проигравших отличились Александр Жиру (30), Майк Глумац (34) и Илья Аркалов (43).

"Витязь" одержал восьмую победу подряд, "Медвешчак" потерпел шестое поражение кряду.

В заявку "Медвешчака" на этот матч вошли всего 13 хоккеистов, из которых трое были защитниками.

В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает седьмое место, набрав в 56 матчах 92 очка. "Медвешчак" с 68 очками после 48 игр идет 11-м.

В следующем матче "Витязь" 7 февраля на выезде сыграет с минским "Динамо", "Медвешчак" 14 февраля примет братиславский "Слован".

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