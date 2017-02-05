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Иванушкин: очень многие желали поражения сборной России по бенди, и не только в Швеции

Спорт
5 февраля, 22:00 дата обновления: 5 февраля, 22:02 UTC+3 САНДВИКЕН корр. ТАСС, Илья Андреев
Также 37-летний форвард заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной
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Евгений Иванушкин (в центре)

Евгений Иванушкин (в центре)

© EPA/JONAS EKSTROMER, архив

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Очень многие желали поражения сборной России по хоккею с мячом в финале чемпионата мира, у команды есть недоброжелатели. Об этом журналистам заявил нападающий российской сборной Евгений Иванушкин.

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© EPA/JANERIK HENRIKSSON

Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом

Российская сборная в воскресенье в финале мирового первенства со счетом 3:4 уступила команде Швеции. Матч состоялся в шведском Сандвикене.

"Наверное, никто не ожидал от нас такого матча. Просто очень многие хотели, чтобы мы проиграли, очень много у нас недоброжелателей. И не только в Швеции. Все думали, что шведы положат нас на лопатки, но мы так на финал не настраиваемся", - сказал Иванушкин.

На групповом этапе мирового первенства россияне уступили шведам со счетом 6:10. "В "предвариловке" поиграли в кошки-мышки, прощупали слабые места. Как показал финал, особенно первый тайм (россияне вели со счетом 3:1 после первого тайма), мы играли с боевым настроем, совсем по-другому", - отметил Иванушкин. "Фарт сегодня был не нашей стороне, не сказать, что шведы нас смяли, переиграли; это спорт, кто-то должен был проиграть", - заявил игрок.

По словам Иванушкина, в финале российская команда особое внимание уделяла обороне. "Мы их высоко сегодня не встречали, играли в откат, все были за линией мяча. Все разговоры были об обороне. С атакой у нашей команды все в порядке, наша задача была - навести порядок в защите; и в обороне мы сыграли хорошо, но пропустили со стандартных положений, они нас немножко подвели", - сказал форвард.

"За поражение не стыдно, но обидно", - сказал Иванушкин.

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"Мысли о рекорде нужно гнать подальше"

Иванушкин в финале забил один мяч, догнав по количеству голов на чемпионатах мира Сергея Обухова (на счету обоих - по 154). Нападающий отметил, что по ходу матча не думал о том, чтобы стать единоличным рекордсменом. "Я в финале об этом вообще не думал, а думал только о том, чтобы команда победила. Мысли о рекорде нужно гнать куда подальше", - сказал 37-летний спортсмен.

На вопрос, как долго он еще намерен играть на профессиональном уровне, Иванушкин ответил: "Насколько буду нужен сборной России. Пока вызывают, всегда готов помочь команде".

Сборная сыграла на "отлично"

Сборная России по хоккею с мячом очень хорошо выступила на чемпионате мира и в плане содержания игры, и в плане результата. Об этом журналистам заявил вратарь команды Роман Черных.

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"Сборная России обновилась, и турнир показал, что за содержание игры, за результат всем нам можно поставить "отлично". Нам есть куда расти, есть, в чем прибавлять. Большое спасибо всем, кто поддерживал", - сказал Черных.

В финале российская команда выиграла первый тайм 3:1, однако во втором пропустила три мяча. "Нам редко удается хороший старт в матчах со шведской сборной. Было у нас несколько моментов и чтобы увеличить счет. Но в конце нам немножко не хватило сил, везения, терпения", - заявил вратарь.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.

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