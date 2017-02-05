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Олимпийский чемпион по плаванию Маноду дебютировал в гандболе

Спорт
5 февраля, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Пловец сыграл за вторую команду университета Экс-ан-Прованса в матче четвертого дивизиона чемпионата Франции
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по плаванию 2012 года француз Флоран Маноду провел первый матч за гандбольную команду. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Маноду сыграл за вторую команду университета Экс-ан-Прованса в матче четвертого дивизиона чемпионата Франции. Спортсмен провел на площадке семь минут, но не смог отличиться результативными действиями.

Игра завершилась вничью - 32:32.

Маноду является олимпийским чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем.

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