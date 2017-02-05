Олимпийский чемпион по плаванию Маноду дебютировал в гандболе

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по плаванию 2012 года француз Флоран Маноду провел первый матч за гандбольную команду. Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что Маноду сыграл за вторую команду университета Экс-ан-Прованса в матче четвертого дивизиона чемпионата Франции. Спортсмен провел на площадке семь минут, но не смог отличиться результативными действиями.
Игра завершилась вничью - 32:32.
Маноду является олимпийским чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем.