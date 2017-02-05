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"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ, Овечкин и Кузнецов отметились передачами

Спорт
5 февраля, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:0
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Хоккеисты "Вашингтона"

Хоккеисты "Вашингтона"

© AP Photo/Molly Riley

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл "Лос- Анджелес" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута), Маркус Юханссон (20), Бретт Коннолли (24), Ти Джей Оши (37) и Джастин Уильямс (57).

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отдал 23-ю передачу в сезоне, всего на его счету 48 очков. Евгений Кузнецов также отметился результативной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне. В активе форварда 42 очка.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах. "Лос-Анджелес" занимает седьмое место на Западе с 58 очками.

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