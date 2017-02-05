Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывал

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Болельщики не освистывали исполнительницу гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в шведском Сандвикене. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации хоккея с мячом, президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Сборная России уступила в финале шведам со счетом 3:4. Во время исполнения гимна России певица запнулась, и ряд СМИ написал, что трибуны ее освистали.

"Никакого скандала не было. Певица не запнулась, просто была какая-то техническая неполадка. Она немного растерялась, потом продолжила петь, но никто ее не освистывал. Я был там рядом, никакого негатива на трибунах не было", - сказал Скрынник.