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Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывал

Спорт
5 февраля, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
По словам Бориса Скрынника, певица не запнулась, а просто была какая-то техническая неполадка
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Борис Скрынник

Борис Скрынник

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Болельщики не освистывали исполнительницу гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в шведском Сандвикене. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации хоккея с мячом, президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Сборная России уступила в финале шведам со счетом 3:4. Во время исполнения гимна России певица запнулась, и ряд СМИ написал, что трибуны ее освистали.

"Никакого скандала не было. Певица не запнулась, просто была какая-то техническая неполадка. Она немного растерялась, потом продолжила петь, но никто ее не освистывал. Я был там рядом, никакого негатива на трибунах не было", - сказал Скрынник.

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