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Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на Бали

Спорт
5 февраля, 23:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Помимо лидера сборной России по плаванию в состав команды вошли еще два спортсмена - Андрей Николаев и Вера Калашникова
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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова в составе команды Efimova Team проведет первый подготовительный сбор на Бали. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Команда отправилась на сбор в воскресенье. "Помимо Юли в состав команды вошли еще два спортсмена - это Андрей Николаев и Вера Калашникова, также на Бали отправились главный тренер команды Андрей Ефимов, директор Анна Митькова и врач Дмитрий Проскуряков", - отметил агент.

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"Сбор на Бали продлится три недели, далее команде предстоит перелет в Сидней на следующий сбор, который также продлится три недели, - добавил Митьков. - В Сиднее 3-5 марта спортсмены примут участие в соревнованиях. Затем команда проведет еще один трехнедельный сбор на Бали, который будет подводящим к чемпионату России".

По словам агента, в ходе сбора в Австралии будут проведены переговоры с рядом специалистов. Ранее сообщалось, что команду Ефимовой может пополнить иностранный тренер. "В ходе сборов в Австралии пройдут переговоры с рядом специалистов на предмет сотрудничества, - подчеркнул Митьков. - Но на 99 процентов речь пойдет о заключении контракта после чемпионата мира".

Митьков сообщил, что после чемпионата России состав команды Ефимовой может измениться. "До чемпионата России изменений в команде Ефимовой не будет, но они возможны после этих соревнований", - отметил агент. Чемпионат России, который будет отборочным на чемпионат мира 2017 года в Будапеште, пройдет в Москве 10-14 апреля.

Ефимова - двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 м и 200 м брассом, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

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