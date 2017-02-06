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Канадец Шаповалов был дисквалифицирован за попадание мячом в судью в матче Кубка Дэвиса

Спорт
6 февраля, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Теннисист раскаялся в содеянном и попросил прощения у арбитра
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса за попадание мячом в лицо арбитра встречи.

В третьем сете решающего матча против британца Кайла Эдмунда 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отправил мяч в лицо судьи матча. После этого эпизода канадцу присудили техническое поражение, а сборная Великобритании вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех встреч.

Сам Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок. "Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо", - цитирует теннисиста Guardian.

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