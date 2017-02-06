Канадец Шаповалов был дисквалифицирован за попадание мячом в судью в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса за попадание мячом в лицо арбитра встречи.

В третьем сете решающего матча против британца Кайла Эдмунда 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отправил мяч в лицо судьи матча. После этого эпизода канадцу присудили техническое поражение, а сборная Великобритании вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех встреч.

Сам Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок. "Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо", - цитирует теннисиста Guardian.

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7 — Matthew (@MRisingStar18) 5 февраля 2017 г.