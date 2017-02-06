Тротц называл переход Радулова в "Монреаль" лучшей сделкой года в НХЛ

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц назвал переход Александра Радулова в "Монреаль" лучшей сделкой сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова специалиста передает телеканал NBC.
Радулов в июле 2016 года подписал однолетний контракт с "Монреалем" на $5,75 млн. В текущем сезоне на счету нападающего 41 очко (13 голов + 28 передач). До этого он на протяжении четырех сезонов выступал за московский ЦСКА.
"Это великолепная сделка для "Монреаля", я уже говорил Марку Бержевену (генменеджер "Монреаля" - прим. ТАСС), что это потрясающее соглашение. Может быть, лучшая сделка года", - сказал Тротц.
Радулов выступал за "Нэшвилл" в начале своей заокеанской карьеры. Тогда команду возглавлял Тротц. По итогам сезона-2011/12 клуб не стал продлевать соглашение с российским форвардом. Причиной такого решения стало поведение Радулова вне ледовой площадки.