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Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом

Спорт
6 февраля, 8:09 UTC+3 САНДВИКЕН корр. ТАСС, Илья Андреев
По словам главы Международной федерации бенди, сборная Индии планируется поместить в группу Б или С
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САНДВИКЕН /Швеция/, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации бенди Борис Скрынник.

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Сейчас чемпионат мира поделен на две группы. В группе А в 2017 году выступали команды России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Белоруссии; в группе Б - сборные Канады, Венгрии, Монголии, Японии, Украины, Эстонии, Нидерландов, Чехии, Китая и Сомали, за которую играют сомалийцы, проживающие в Швеции.

Скрынник отметил, что сборную Индии планируется поместить в группу Б, однако не исключено, что она окажется в группе С, которой еще не существует.

"Мы хотим, чтобы индийская команда участвовала в чемпионате группы Б, а, может быть, и группы С - все-таки количество команд увеличивается. Здесь, в Швеции, мы с их представителем обговаривали возможность участия этой команды (на чемпионате мира). Есть нюансы - оказалось, что у них могут быть две федерации - это иммигранты и жители Индии, которые играют в хоккей в Кашмире (северный индийский штат Джамму и Кашмир - прим. ТАСС)", - сказал Скрынник.

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