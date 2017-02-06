САНДВИКЕН /Швеция/, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная Индии может стать участником чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации бенди Борис Скрынник.

Сейчас чемпионат мира поделен на две группы. В группе А в 2017 году выступали команды России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Белоруссии; в группе Б - сборные Канады, Венгрии, Монголии, Японии, Украины, Эстонии, Нидерландов, Чехии, Китая и Сомали, за которую играют сомалийцы, проживающие в Швеции.

Скрынник отметил, что сборную Индии планируется поместить в группу Б, однако не исключено, что она окажется в группе С, которой еще не существует.

"Мы хотим, чтобы индийская команда участвовала в чемпионате группы Б, а, может быть, и группы С - все-таки количество команд увеличивается. Здесь, в Швеции, мы с их представителем обговаривали возможность участия этой команды (на чемпионате мира). Есть нюансы - оказалось, что у них могут быть две федерации - это иммигранты и жители Индии, которые играют в хоккей в Кашмире (северный индийский штат Джамму и Кашмир - прим. ТАСС)", - сказал Скрынник.