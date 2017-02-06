Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России по боксу

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк может в ближайшее время вернуться в команду. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Тренерский штаб будет формироваться заново профессионалами. Лебзяка мы приглашали. Если он готов работать, а не болтать, мы готовы его вернуть. Он уважаемый человек, олимпийский чемпион, и мы не против него", - сказал Кремлев.
С Лебзяком было решено не продлевать контракт по итогам Олимпийских игр 2016 года, на его место рекомендован Олег Меньшиков. Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 год.
Под руководством 47-летнего специалиста российские боксеры на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали. На Играх Лебзяк отметился также скандальными высказываниями в адрес подопечных, назвав их, в частности, "туристами".