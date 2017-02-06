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Россиянка Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации

Спорт
6 февраля, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
После турнира в Санкт-Петербурге, где он дошла до полуфинала, спортсменка поднялась со 115-го на 89-е место
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась со 115-го на 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.

19-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Елена Веснина (15-е место в рейтинге) поднялась на одну позицию. Анастасия Павлюченкова (23) уступила одну строчку, как и Дарья Касаткина (28). Екатерина Макарова (39) опустилась на две позиции, Евгения Родина (87) - на четыре.

Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, на втором месте немка Ангелик Кербер, на третьем - чешка Каролина Плишкова.

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