Россиянка Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась со 115-го на 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.
19-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Елена Веснина (15-е место в рейтинге) поднялась на одну позицию. Анастасия Павлюченкова (23) уступила одну строчку, как и Дарья Касаткина (28). Екатерина Макарова (39) опустилась на две позиции, Евгения Родина (87) - на четыре.
Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, на втором месте немка Ангелик Кербер, на третьем - чешка Каролина Плишкова.