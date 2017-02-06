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Суд присяжных в США по делу Поветкин - Уайлдер начнется 6 февраля

Спорт
6 февраля, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Иск о защите чести и достоинства российского боксера на $34,5 млн был подан в суд Нью-Йорка в конце июня 2016 года
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Андрей Рябинский и Александр Поветкин

Андрей Рябинский и Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Суд присяжных начнет рассмотрение дела между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером в понедельник в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

"Суд присяжных начнется в понедельник и продлится до четверга - пятницы", - сказал он.

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В конце июня руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал к Уайлдеру и его промоутеру Лу Дибелле иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

В настоящий момент в отношении Поветкина ведется новое расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина. Пробы "А" и "Б" дали положительный результат. Поветкин был также исключен из рейтингов WBC.

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