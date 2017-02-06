Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде

Спорт
6 февраля, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Второе место заняла команда Казахстана, третьими стали француженки
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская победили в эстафете 3х5 км на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате. Спортсменки показали результат 42 минуты 25,10 секунды.

Второе место заняла команда Казахстана (отставание 52,1 секунды), тройку призеров замкнула сборная Франции (+1.46,1).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
2
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
3
Fox: Трамп признался, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего с ним
4
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
7
WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции
Темы дня
Реклама