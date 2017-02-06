Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская победили в эстафете 3х5 км на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате. Спортсменки показали результат 42 минуты 25,10 секунды.

Второе место заняла команда Казахстана (отставание 52,1 секунды), тройку призеров замкнула сборная Франции (+1.46,1).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко