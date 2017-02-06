Российские боксеры Ковалев и Трояновский вошли в февральский рейтинг WBC

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские боксеры Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский вошли в февральский рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает пресс- служба организации.
В обновленном рейтинге организации Ковалев занимает вторую позицию в полутяжелом весе, Трояновский - 12-е место в первом полусреднем весе.
Ранее появилась информация о том, что WBC может исключить Ковалева и Трояновского из рейтинга за отказ участвовать в программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) "Чистый бокс", однако позднее VADA заявила, что информация относительно Ковалева не соответствует действительности.