Российские боксеры Ковалев и Трояновский вошли в февральский рейтинг WBC

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские боксеры Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский вошли в февральский рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает пресс- служба организации.

В обновленном рейтинге организации Ковалев занимает вторую позицию в полутяжелом весе, Трояновский - 12-е место в первом полусреднем весе.

Ранее появилась информация о том, что WBC может исключить Ковалева и Трояновского из рейтинга за отказ участвовать в программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) "Чистый бокс", однако позднее VADA заявила, что информация относительно Ковалева не соответствует действительности.