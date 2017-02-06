Голкипер "Вашингтона" Грубауэр признан первой звездой дня в НХЛ

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вратарь "Вашингтона" Филип Грубауэр признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче с "Лос-Анджелесом" (5:0) он отразил все 38 бросков по своим воротам.
Второй звездой дня стал голкипера "Эдмонтона" Кэм Тэлбот, записавший на свой счет шатаут во встрече с "Монреалем" (1:0 Б).
Третьим лауреатом назван нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Михаэль Грабнер, который забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с "Калгари" (4:3).