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Голкипер "Вашингтона" Грубауэр признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
6 февраля, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Вратарь отразил все 38 бросков по своим воротам в матче с "Лос-Анджелесом" (5:0)
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Филип Грубауэр

Филип Грубауэр

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вратарь "Вашингтона" Филип Грубауэр признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче с "Лос-Анджелесом" (5:0) он отразил все 38 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал голкипера "Эдмонтона" Кэм Тэлбот, записавший на свой счет шатаут во встрече с "Монреалем" (1:0 Б).

Третьим лауреатом назван нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Михаэль Грабнер, который забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с "Калгари" (4:3).

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