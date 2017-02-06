Врач клуба по хоккею с мячом "Зоркий" спас жизнь пассажиру самолета

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Врач клуба высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом "Зоркий" Роман Кухаев спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Инцидент произошел 4 февраля.
"После взлета я увидел, что пассажиру, который сидел на последнем ряду, стало плохо, - рассказал главный тренер красногорской команды Андрей Рушкин. - Я сразу же побежал за нашим доктором. Роман Юрьевич незамедлительно дал мужчине необходимые лекарства и померил давление, затем положили его на пол; стюардессы связывались с пилотами. В это время наш доктор буквально реанимировал человека – больному становилось хуже и хуже".
"Пилоты по совету врача развернули самолет в сторону Мурманска и совершили экстренную посадку в местном аэропорту. На месте уже ждала карета скорой помощи и полиция. Мужчину госпитализировали", - добавил тренер.
О том, в каком состоянии в настоящее время находится мужчина, не сообщается.