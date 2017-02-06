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Гендиректор: ФК "Динамо" проведет первый матч на новой арене, вероятно, в сезоне-2018/19

Спорт
6 февраля, 9:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Как рассказал ТАСС генеральный директор клуба, все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк"
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Реконструкция стадиона "Динамо"

Реконструкция стадиона "Динамо"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" проведет первый официальный матч на новом стадионе в Петровском парке, вероятно, в сезоне-2018/19. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев.

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"В данном случае все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк". Вероятно, это (первый матч "Динамо" на стадионе) может произойти, начиная с футбольного сезона-2018/19", - сказал Муравьев.

Ранее неоднократно говорилось, что первый матч на стадионе "Динамо" должен пройти 22 октября 2017 года - в день рождения легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина. Однако 1 февраля руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил ТАСС, что мероприятие в октябре будет тестовым, а стадион будет введен в эксплуатацию весной 2018 года. При этом, по словам Перегудова, был отправлен запрос испанской "Барселоне" на проведение в 2018 году товарищеского матча с ее участием на новой арене.

ВТБ с 2009 года владел 74,99 процентами акций ФК "Динамо". В декабре было объявлено об их передаче Центральному совету "Динамо". На вопрос, не получится ли так, что "Динамо" придется платить арендную плату за пользование стадионом, учитывая, что ВТБ больше не является владельцем клуба, Муравьев ответил: "Этот вопрос находится в стадии обсуждения; нужно спрогнозировать доходные и расходные части в те дни, когда "Динамо" зайдет на объект. Существуют несколько вариантов, к примеру: прямая аренда с нашей доходной частью, совместное использование стадиона в день матчей. Есть и другие варианты; на данный момент однозначно ответить нельзя".

При этом, по словам Муравьева, ФК "Динамо" никогда не входил в состав акционеров проекта "ВТБ Арена парк".

Вместимость Центрального стадиона "Динамо" им. Льва Яшина составит 29 319 зрителей. Под одной крышей со стадионом будет находиться монофункциональный дворец спорта "ВТБ Арена", где будут проводиться хоккейный и баскетбольные матчи, а также концерты.

"Динамо" будет играть на "Арене-Химки" и в следующем сезоне

"Динамо" с 2009 года проводит домашние матчи на "Арене- Химки" - команда стала там играть после закрытия старого динамовского стадиона. Ранее неоднократно сообщалось, что "Динамо" может переехать на стадион "Арена ЦСКА", который открылся в сентябре 2016 года. На вопрос, где будет играть "Динамо" до открытия нового стадиона в Петровском парке, Муравьев ответил: "По экономическим соображениям мы продолжим сотрудничество с "Ареной-Химки". Аренда этого стадиона нам обходится намного выгоднее других предложений".

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