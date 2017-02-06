Академия фигуриста Плющенко откроется в Москве через два месяца

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко откроется через два месяца в Москве. Об этом спортсмен сообщил в своем" target="_blank">Instagram.
"Буквально через два месяца откроется моя академия фигурного катания в центре Москвы с лучшими тренерами и хореографами, - написал Плющенко. - И, самое главное, что в ней я буду не только тренировать (детей), но и буду наставником для профессиональных спортсменов".
"Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед - это моя жизнь. Большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции, двери моей академии открыты для детей со всех стран мира", - добавил он.
Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.