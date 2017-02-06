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Академия фигуриста Плющенко откроется в Москве через два месяца

Спорт
6 февраля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам спортсмена, в ней он будет заниматься не только с детьми, но и с профессионалами
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Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко откроется через два месяца в Москве. Об этом спортсмен сообщил в своем

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"Буквально через два месяца откроется моя академия фигурного катания в центре Москвы с лучшими тренерами и хореографами, - написал Плющенко. - И, самое главное, что в ней я буду не только тренировать (детей), но и буду наставником для профессиональных спортсменов".

"Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед - это моя жизнь. Большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции, двери моей академии открыты для детей со всех стран мира", - добавил он.

Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.

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