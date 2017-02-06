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Боец Эдилов дебютирует в UFC после дисквалификации в мае

Спорт
6 февраля, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Допинг-проба Эдилова дала положительный результат 7 января 2016 года
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Абдул-Керим Эдилов проведет первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после дисквалификации в мае 2017 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Эдилова на 15 месяцев за употребление мельдония. Проба Эдилова дала положительный результат 7 января 2016 года, все его результаты были аннулированы. Позднее его дисквалификация была сокращена.

"Мы планируем, что он вернется в мае", - сказал Магомедов.

Всего за карьеру в ММА Эдилов, представляющий клуб "Ахмат", провел 20 боев, в которых одержал 16 побед (13 досрочно) и потерпел четыре поражения.

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