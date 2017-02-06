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"Спарта" не заинтересована в продаже футболиста Караваева

Спорт
6 февраля, 10:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Гендиректор пражского клуба назвал слухами сообщения о возможном переходе защитника в российскую команду
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Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев против форварда "Саутгемптона" Чарльза Остина

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев против форварда "Саутгемптона" Чарльза Остина

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Чешская "Спарта" не заинтересована в продаже российского футболиста Вячеслава Караваева в другой клуб. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пражского клуба Адам Коталик.

"Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со "Спартаком", ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. "Спарта" совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени", - сказал Коталик.

С 2013 по 2016 год Караваев выступал в составе ЦСКА, после чего права на защитника были выкуплены "Спартой". В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два мяча.

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