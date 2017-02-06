Антигулов проведет бой с американцем Херманом 4 марта в UFC

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский боец Гаджимурад Антигулов проведет следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 4 марта против американца Эда Хермана. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
Ранее появилась информация о том, что Антигулов может провести бой с украинцем Никитой Крыловым.
"Крылов травмирован. Гаджимураду предложили выйти на замену 4 марта и провести бой с Эдом Херманом", - сказал Магомедов.
Антигулов в ноябре болевым приемом победил бразильца Маркоса Рожерио де Лима в дебютном поединке в UFC. Российский боец известен болельщикам по выступлению в промоушене ACB.
Всего на счету россиянина 19 побед и четыре поражения в ММА.