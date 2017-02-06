Колобков: сборная РФ по хоккею с мячом неудачно сыграла во втором тайме финала ЧМ

Юхан Лефстедт (слева), Максим Ишкельдин (в центре) и Михаил Прокопьев во время финала чемпионата мира по хоккею с мячом © EPA/JANERIK HENRIKSSON

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею с мячом неудачно провела второй тайм финального матча чемпионата мира в шведском Сандвикене против хозяев турнира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Российские хоккеисты проиграли шведам со счетом 3:4 и, таким образом, прервали серию из четырех подряд побед на мировых первенствах.

"Безусловно, мы ждали от нашей команды победы, рассчитывали на нее после первого тайма, который завершился со счетом 3:1. Обидно, что проиграли на последних минутах. Второй тайм играли неудачно, и почему так произошло, это вопрос к тренерам и спортсменам, - сказал Колобков. - С другой стороны, если одна команда постоянно побеждает, то для развития вида спорта это не очень хорошо".

Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в Хабаровске.