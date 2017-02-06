Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: сборная РФ по хоккею с мячом неудачно сыграла во втором тайме финала ЧМ

Спорт
6 февраля, 10:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Российская команда проиграла шведам со счетом 3:4, ведя 3:1 после первого тайма
Поделиться
Материал из 1 страницы

Юхан Лефстедт (слева), Максим Ишкельдин (в центре) и Михаил Прокопьев во время финала чемпионата мира по хоккею с мячом

©  EPA/JANERIK HENRIKSSON

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею с мячом неудачно провела второй тайм финального матча чемпионата мира в шведском Сандвикене против хозяев турнира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Смотрите также
Сборная Швеции по хоккею с мячом
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бенди

Российские хоккеисты проиграли шведам со счетом 3:4 и, таким образом, прервали серию из четырех подряд побед на мировых первенствах.

"Безусловно, мы ждали от нашей команды победы, рассчитывали на нее после первого тайма, который завершился со счетом 3:1. Обидно, что проиграли на последних минутах. Второй тайм играли неудачно, и почему так произошло, это вопрос к тренерам и спортсменам, - сказал Колобков. - С другой стороны, если одна команда постоянно побеждает, то для развития вида спорта это не очень хорошо".

Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в Хабаровске.

Смотрите также

Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывал
Иванушкин: очень многие желали поражения сборной России по бенди, и не только в Швеции
Мяус не жалеет, что не стал вызывать Ломанова в сборную России на ЧМ по бенди
Иванушкин повторил рекорд Обухова по числу голов на чемпионатах мира по бенди

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке
2
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама