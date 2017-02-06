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Финансовая ситуация не позволит "Томи" выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18

Спорт
6 февраля, 10:51 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, февраля. /ТАСС
По итогам 2016 года задолженность клуба составила около 460 млн рублей
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Болельщики ФК "Томь"

Болельщики ФК "Томь"

© Владимир Казанцев/ТАСС

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Томская "Томь" в любом случае не сможет выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне из-за недостатка средств, поэтому будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев.

Он сообщил, что по итогам 2016 года у "Томи" сформировалась задолженность в сумме около 460 млн рублей, подчеркнув, что все долги, тем не менее, будут выплачены.

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"Задача стоит завершить достойно выступление в премьер- лиге. Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер- лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ", - сказал он.

Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 млн рублей в год, отметил Акатаев.

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"Томь", которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам в 32 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала "Томь" на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба - на 15 тыс. рублей. Ведомство также обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.

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