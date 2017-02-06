Глава РФСЛ и тренер сборной РФ Ешеев готов оставить один из постов по требованию Минспорта

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) и главный тренер сборной России Владимир Ешеев готов к тому, чтобы покинуть один из занимаемых постов по требованию Министерства спорта РФ. Об этом он заявил ТАСС.

Как ранее сообщил министр спорта Павел Колобков, посты президента федерации и главного тренера национальной команды не могут быть заняты одним человеком.

"Пока никаких контактов с Минспортом не было, будем выполнять, если поступит такая директива. Здесь стоит вопрос об управлении, не просто же так придуман принцип единоначалия, но если руководство так считает, значит, так будет лучше. Многое зависит от специфичности вида спорта, от его влияния на мировой арене. Считается удобным разделение ответственности, но я не знаю, как это будет выглядеть", - сказал Ешеев.

Он возглавляет РФСЛ с 1996 года, параллельно он был назначен на пост главного тренера сборной России.