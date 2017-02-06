ФК "Балтика" подтвердил информацию о переговорах с тренером Черевченко

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Балтика" ведет переговоры с тренером Игорем Черевченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе калининградской команды Сергей Кандалов.

В воскресенье портал "Спортбокс" сообщил, что в "Балтику" могут прийти Черевченко, а также работавшие вместе с ним до августа прошлого года в "Локомотиве" бывшие президент и спортдиректор клуба Ольга Смородская и Кирилл Котов.

"На данный момент проходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. На данный момент это вся конкретная информация", - сообщил Кандалов. По информации ТАСС, на встрече присутствовали также Котов и бывший менеджер армавирского "Торпедо" Тимур Лепсая.

Вечером состоится совет директоров клуба, на котором будет принято окончательное решение.

По информации ТАСС, в калининградском клубе может также смениться руководство, если региону удастся положительно завершить переговоры с потенциальным новым крупным спонсором, которые сейчас ведутся.

Смородская позднее сообщила ТАСС, что она не планирует становиться презентом "Балтики". Котов отказался комментировать ситуацию. Комментарии руководства региона получить пока не удалось.

Калининград - один из городов, которому в 2018 году предстоит принять матчи чемпионата мира. "Балтика" выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 24 туров текущего чемпионата команда с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.