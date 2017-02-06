ФК "Балтика" подтвердил информацию о переговорах с тренером Черевченко

"Медео" стал любимым катком для бронзового призера Универсиады россиянина РазореноваСпорт 6 февраля, 12:45
Военно-морской салон будет проходить с 2017 года в КронштадтеАрмия и ОПК 6 февраля, 12:43
Боксер Проводников может провести бой с Пакьяо в РоссииСпорт 6 февраля, 12:42
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублейСпорт 6 февраля, 12:40
Российская конькобежка Присталова не ожидала, что станет чемпионкой Универсиады-2017Спорт 6 февраля, 12:38
Собянин: московское метро считается одним из самых безопасных в миреМосква 6 февраля, 12:38
Организаторы турнира в Санкт-Петербурге рассчитывают на участие Шараповой в 2018 годуСпорт 6 февраля, 12:31
Источник: экс-глава "СТС Медиа" возглавила правление "Союзмульфильма"Культура 6 февраля, 12:28
МЧС предупреждает о похолодании в Москве до минус 27 градусов в ночь на 7 февраляМосква 6 февраля, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Балтика" ведет переговоры с тренером Игорем Черевченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе калининградской команды Сергей Кандалов.
В воскресенье портал "Спортбокс" сообщил, что в "Балтику" могут прийти Черевченко, а также работавшие вместе с ним до августа прошлого года в "Локомотиве" бывшие президент и спортдиректор клуба Ольга Смородская и Кирилл Котов.
"На данный момент проходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. На данный момент это вся конкретная информация", - сообщил Кандалов. По информации ТАСС, на встрече присутствовали также Котов и бывший менеджер армавирского "Торпедо" Тимур Лепсая.
Вечером состоится совет директоров клуба, на котором будет принято окончательное решение.
По информации ТАСС, в калининградском клубе может также смениться руководство, если региону удастся положительно завершить переговоры с потенциальным новым крупным спонсором, которые сейчас ведутся.
Смородская позднее сообщила ТАСС, что она не планирует становиться презентом "Балтики". Котов отказался комментировать ситуацию. Комментарии руководства региона получить пока не удалось.
Калининград - один из городов, которому в 2018 году предстоит принять матчи чемпионата мира. "Балтика" выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 24 туров текущего чемпионата команда с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.