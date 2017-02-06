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Макаров и Гусятников выдвинуты от ФВСР в руководящие комитеты международных организаций

Спорт
6 февраля, 12:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Макаров выдвинут в члены руководящего комитета Международного союза велосипедистов от Европы, а Гусятников - в руководящий комитет Европейского союза велосипедистов
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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Игорь Макаров и вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников выдвинуты в руководящие комитеты международных организаций. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

По его словам, Макаров выдвинут в члены руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) от Европы, а Гусятников - в руководящий комитет UEC.

"Решение было принято на президиуме федерации, которое прошло в Санкт-Петербурге 17-18 января. Нам бы хотелось, чтобы наши представители, в первую очередь, лоббировали интересы российского велоспорта, - сказал Кучерявый. - Мы не участвовали в процессах, а теперь у нас появляются представители, которые смогут контролировать все эти процессы и изменения, которые намечаются по линии международной федерации в Европе".

По словам Кучерявого, одной из задач ФВСР является выдвижение как можно большего числа отечественных специалистов в комиссии международных федераций.

"Хотелось бы, чтобы мы активно контролировали этот процесс, потому что мы выдвигаем не только Макарова и Гусятникова. У нас есть еще ряд предложений по европейским комиссиям, куда мы выдвигаем своих специалистов в различные направления, но не факт, что это получится, хотя мы к этому стремимся. Стараемся в каждую комиссию посадить по своему представителю в каждое направление, чтобы это было не кулуарно, а чтобы наши люди могли продвигать наши идеи, с которыми многие соглашаются", - отметил Кучерявый.

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