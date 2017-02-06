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Смородская опровергла информацию о возможном приходе на пост президента ФК "Балтика"

Спорт
6 февраля, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Смородская завила ТАСС, что почвы для таких разговоров нет
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Ольга Смородская

Ольга Смородская

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ольга Смородская опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что может стать президентом футбольного клуба "Балтика".

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"Нет, это неправда", - сказала она корреспонденту ТАСС.

На вопрос, есть ли почва для разговоров о ее возможном назначении президентом "Балтики", Смородская ответила: "Нет. Никакой почвы нет".

В воскресенье портал "Спортбокс" сообщил, что в "Балтику" могут прийти тренер Игорь Черевченко, а также Ольга Смородская и Кирилл Котов, которые все вместе работали до августа прошлого года в московском "Локомотиве".

Смородская с 2010 по 2016 годы являлась президентом столичного клуба.

 "Балтика" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 24 туров текущего чемпионата команда с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

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