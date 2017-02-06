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Вопрос о выкупе "Динамо" прав на Панченко будет решаться ближе к лету

Спорт
6 февраля, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева, клуб заинтересован в том, чтобы сохранить форварда в команде
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Кирилл Панченко (в центре)

Кирилл Панченко (в центре)

©  Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Динамо" заинтересовано в сохранении в своем составе нападающего Кирилла Панченко, вопрос о выкупе его контракта у ЦСКА будет решаться ближе к лету. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

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"Динамо" арендовало 27-летнего нападающего у ЦСКА на сезон-2016/17. При этом арендное соглашение не предусматривает возвращения Панченко в ЦСКА по ходу сезона. Форвард в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 провел за "Динамо" 21 матч, забив 15 мячей.

"Панченко - игрок "Динамо" на правах аренды. Аренда годовая. Вопрос о выкупе игрока будет решаться ближе к лету. Но не все будет зависеть от "Динамо", многое будет зависеть от желания самого игрока, захочет ли он остаться у нас на наших условиях", - сказал Муравьев.

"Желание сохранить Кирилла у "Динамо" есть", - добавил собеседник агентства.

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По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион. В чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 бело-голубые занимают первое место, в 24 матчах набрав 54 очка. Турнир возобновится в марте.

Главным тренером "Динамо" с июня 2016 года является Юрий Калитвинцев. Контракт с ним был подписан на один сезон с возможностью продления. На вопрос, довольно ли руководство клуба его работой и есть ли планы продлевать со специалистом трудовой договор, Муравьев ответил: "В таких случаях никто никогда не спешит. Когда будет завершен один этап работы, стороны согласовывают следующий. Команда сейчас идет на первом месте - вот этим результатом мы довольны".

Соглашение с Мендешем никого не обременяет

В апреле 2016 году прежнее руководство "Динамо" заключило меморандум о сотрудничестве с известным португальским футбольным агентом Жорже Мендешем. На вопрос, что получил клуб от сотрудничества с агентом, и будет ли оно продолжено, Муравьев ответил: "Меморандум предполагает совместную деятельность по целому ряду направлений. Однако этот факт предполагает только намерения. Ни одна сторона ничем не обременена".

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